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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcılarla şehit düşen Muhammet Fatih Durhan ile Yasin Sağır'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Durhan ile işçi Sağır'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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