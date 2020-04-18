Koronavirüsle mücadelede, hastalara yüksek akımlı oksijen verilmesi tedavide olumlu sonuçlar doğuruyor. İstanbul Tıp Fakültesi’nde 5 olan yüksek akımlı oksijen cihaz sayısı 22’ye çıkarıldı.

Koronovirüs salgını nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kimi zaman yoğunluk yaşanıyor. Hekimler, hastaların yoğun bakıma girmemesi için canla başla mücadele ediyor.

Tedavinin detaylarını Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek anlattı.

Tükek, "Biz normalde maske ile oksijen vererek hastanın kanında belli düzeyde oksijen sağlanmasına çalışıyoruz. Bu oksijen miktarının satürasyon diyoruz 90'ın altına inmemesi gerekiyor. Yüksek akımlı oksijen sistemleri bizim oksijen maskeleriyle veremediğimiz daha yüksek miktarda oksijeni vererek kandaki oksijenizasyonu normal hale daha uzun süre getirebiliyorsunuz ve gerçekten hastaların yoğun bakıma gitme ve entübe olma ihtimallerini de oldçukça azaltıyorsunuz. Bizim elimizde 5 tane bu anlamda cihaz vardı. 200 hasta için tabii yeterli olmuyordu, biz de onu belli oranlarda alımlar yapmak suretiyle 22'ye çıkardık. 30'a çıkartmayı planlıyoruz hemen hemen ihtiyacı olan bütün hastalarımıza bunu uyguluyoruz şu anda. " diye konuştu.

Koronavirüs vakalarına yüksek akımlı oksijen verilmesi ise hastaların entübe edilmesi gereksinimini ortadan kaldırıyor.

Oksijen tedavisinden olumlu sonuç alan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi de yüksek akımlı cihaz kullanımını ve sayısını arttırdı.