Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirlerle ilgili son rakamları paylaştı.

Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz.



Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/qLvk4raftf