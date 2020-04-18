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Bakan Albayrak: Destekte hız kesmiyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafa tahsis ettiğimiz finansman 10,8 milyar liraya, sanayiciye sağladığımız destek 59,6 milyar liraya ulaştı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirlerle ilgili son rakamları paylaştı.
Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 18, 2020
Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/qLvk4raftf
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 16:28
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