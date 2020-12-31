Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Fethiye Şefliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ekipleri iş birliğiyle yapılan incelemede, çenesi parçalanmış halde bulunan vaşağın araç çarpması sonucu öldüğü, öncesinde de ateşli silahla vurulduğu belirlendi.

Son dönemde jandarma bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlükleri, yaban hayatını koruma ve gerekli incelemeleri de yapmakla sorumlu.

[Fotoğraf: DHA]

Arka bacağında iki saçma bulunan vaşak, bu saçmalar ile yaşıyormuş

İncelemeden sorumlu olan Dr. Yasin İlemin, yapılan kriminal incelemenin sonucu hakkında şunları kaydetti:

“Mevcut ölümün ateşli silah sonucu olmadığı anlaşıldı. Barut ve atış artığı izlerine hayvanın çene ile baş kısmında rastlanmadı. Hayvan tahmin ettiğimiz gibi karayolunda araç çarpmasına bağlı olarak kafasına aldığı travma sonucu ölmüş. Ancak yapılan detaylı tetkiklerde hayvanın, sağ arka bacağında iki adet saçma tespit edilmiştir. Bu saçmalar, hayvanın önceden ateşli silahla vurulduğunu gösteriyor. Ancak bu saçmaların yaraları kapanmış ve kas dokusu içinde kalmış. Vaşak bu saçmalar ile yaşıyormuş.”

[Fotoğraf: DHA]

“Vurulduğu için zayıf düşmüş”

Arka bacakların, vaşak gibi yabani kedi türlerinin avlanmaları için çok önemli olduğunu ifade eden Dr. İlemin, “Bacak kaslarının içinde saçmalarla yaşamaya çalışan bu vaşak, muhtemelen rahat hareket edemiyordu. Kısıtlı hareket ederek avlanmaya çalışıyordu. Buna bağlı olarak yeteri kadar beslenemediği için zayıf düşmüş. Yaptığımız ölçümlerde hayvanın zayıf olduğunu da tespit ettik. Yine kısıtlı hareket edebildiği için gece vakti karayolunda karşıya hızlı geçemediği için araç çarpması sonucu maalesef ölmüş” dedi.

Vaşak avlamak yasak

Ülkemizin doğal bir hazinesi olan vaşağın avlanmasının yasak olduğunu ifade eden Dr. İlemin, “Son dönemde DKMP ve Jandarma Genel Komutanlığı bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Halkımızın ve avcıların daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu vaşağa, aracın çarptığı yere çok yakın bir noktada, daha önce de karakulak ölü bulunmuştu. Yaban hayatı tarafından yoğun kullanıldığı tespit edilen yerlere ekosistem geçiş noktaları mutlaka planlanmalı” ifadelerini kullandı.

