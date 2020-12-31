Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun-Ankara kara yolunda yılbaşı tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolculuk yapan araçlarda denetim gerçekleştirdi. Durdurulan sürücülere çikolata ikram eden Çiftçi, sürücü ve yolcuları maske ve emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı.

Çiftçi, gazetecilere, salgınla mücadele kapsamında denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Çorum'da vaka sayılarındaki azalışa dikkati çeken Çiftçi, "İlimizde eylül ve ekim ayına göre kasım ayında vakalarda 2,5 kat artış olduğunu söylemiştim. Bugün itibarıyla hamdolsun ki yüzde 80-85 dolayında vakalarda düşüş var. Bu, hem yatan hasta, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hem de izolasyona aldığımız kişi sayısında rahatlamaya neden oldu." dedi.

"İlçelere hasta sevki sona erdi"

Çiftçi, kent merkezinden ilçelere hasta sevkinin de sona erdiğini söyledi:

"Merkezdeki yoğunluktan dolayı ilçe hastanelerine yaptığımız hasta sevkiyatı da bugün itibarıyla sona erdi. Vakaların düşüşüyle beraber şu anda daha iyi durumdayız. İnşallah 2021 yılında daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum."

"Kentte yoğun denetim yapılacak"

Kentte yılbaşı nedeniyle yoğun denetim yapılacağını belirten Çiftçi, "Lütfen alınan kararlara uyalım. Amacımız insanları cezalandırmak değil, kurallara uyulmasını sağlamak." dedi.

Çiftçi, 2020 yılının salgınla mücadeleyle geçtiğini, aşıyla birlikte 2021'in daha iyi bir yıl olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Denetime Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.