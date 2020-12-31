Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokağı'ndaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen işçilere olay yerinde ambulansta müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.