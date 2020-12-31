Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç refüje devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
48 yaşındaki Erkan Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Camili köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ali (67), Fatma (65), Gülsen (44), Reyhan (18), Fatih (16) ve Pınar Yılmaz (10) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile Ali ve Fatih Yılmaz, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sivrihisar Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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