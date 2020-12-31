Rizelilerin 70 yıllık hayali gerçekleşti. Sahil şeridine sıkışıp kalan kent, Salarha Tüneli ile birlikte güneye doğru genişledi.

Temeli 2015 yılında atılan çift tüplü tünelin birinci tüpü ulaşıma açıldı.

Tünel sayesinde Karadeniz Sahil Yolu şehir geçişi ve güney çevre yolundaki trafik rahatladı.

12 kilometrelik mesafe 2 bin 977 metreye düştü.

"20 dakikalık yol 5 dakikaya indi"

Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık "Özellikle yaz aylarında 15-20 dakika olan seyahat süresi 5 dakikaya inecek. Çok ciddi bir zaman. Zamana dayalı başka kazançlar elde edilecek. 70 yıllık bir hayaldi. Özellikle 2020 yılında bütün olumsuz pandemi sürecine rağmen söz verilen sürede yıl sonunda tek tüp açılışını yetiştirmiş olduk" dedi.