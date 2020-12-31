Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kumarhaneye çevrilen evlere baskın: 10 kişiye 21 bin 500 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş'ta polis, 2 evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Evleri takibe alan ekipler sonrasında operasyon düzenledi.
Baskında 10 kişiye pandemi kurallarını uymamaktan 31 bin 500 lira idari para cezası yazılırken, evlerden birinde polis baskınına karşı güvenlik kamerası taktırıldığı ortaya çıktı.
Adreslerde yapılan aramada oyun masaları, iskambil kağıtları ile oyun oynadıklarına dair yaz-boz kağıtları ele geçirildi.
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