Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kıyıda hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

