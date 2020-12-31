Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla ve çevresinde akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kıyıda hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Yağış
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