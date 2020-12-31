Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşını evlerinde karşılayacak vatandaşlar, alışveriş için cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Vatadanşlar özellikle kuru yemişçilerin önünde kuyrukları artırdı.

[Fotoğraf: AA]

Bu yılbaşında da kuru yemiş geleneği değişmedi. 4 günlük kısıtlama ile evde geçirilecek süre de artınca kuru yemişçilerde yoğunluk yaşandı.

Kuru yemişte hem çeşit hem de fiyat seçeneği oldukça fazla.

Yılbaşı öncesi alışveriş yoğunluğun yaşandığı bir diğer nokta ise tatlıcılar oldu. Geçen yıla oranla tatlı satışlarında ciddi oranda artış yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Tatlı satışları arttı

Yeni yılı karşılama hazırlıkları aile içiyle sınırlı tutulsa da alışverişte eş dost unutulmadı.

Yılbaşında da en çok tercih edilen tatlıların başında baklava ve kadayıf çeşitleri geldi.