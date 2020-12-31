Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Toroslar ve Silifke ilçelerinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 90 litre sahte içki ve 246 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Yılbaşı öncesi çalışma yapan polis ekipleri, Toroslar ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bir şüphelinin sahte içki ürettiği bilgisi üzerine belirlediği adrese operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde 246 litre etil alkol, 30 litre sahte içki ele geçirildi, zanlı H.A. gözaltına alındı.
Silifke ilçesinde de jandarma ve polis ekiplerince 60 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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