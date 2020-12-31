Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yabancı uyruklu 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ
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