Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şişli'de hemşireyi rehin alan saldırgan adliyeye sevk edildi
Şişli’de özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin alan saldırgan Ramazan K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde dün 15.30 sıralarında meydana geldi.
"Kasten yaralama", "uyuşturucu" başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgili olduğu kaydedildi.
Eski sevgilisine ulaşamayan Ramazan K., kardeşinin çalıştığı yere gelerek kardeşi Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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