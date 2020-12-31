Olay Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde dün 15.30 sıralarında meydana geldi.

"Kasten yaralama", "uyuşturucu" başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgili olduğu kaydedildi.

Eski sevgilisine ulaşamayan Ramazan K., kardeşinin çalıştığı yere gelerek kardeşi Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldığı öğrenildi.