Bu akşam saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak'ta saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirler ve yapılacak denetimlerin ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Karaloğlu, toplantıda, 2020 yılının hem ülke hem de dünya için hiç beklenmeyen bir zorlukta geçtiğini, Türkiye'nin bu süreci dünyada en iyi planlayan ve yürüten nadir ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanların, sağlık çalışanların, güvenlik birimlerinin ve kamu kurumları ile belediyelerin özverili gayretleriyle başarının sağlandığını aktaran Karaloğlu, şöyle devam etti:

"İl genelinde ikinci dalganın yaşandığı temmuz-ağustos döneminde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 79'lara kadar yükselerek endişe verici bir duruma çıkmasına rağmen gelinen noktada vatandaşların desteğiyle bugün yoğun bakımdaki doluluk oranları yüzde 44'lere kadar geriledi. Yoğun bakımlardaki yüzde 44'lük oran ve servis yataklarındaki yüzde 36'lık doluluk oranıyla, sağlık sistemi şu anda Diyarbakır'da pandemi ile mücadele edebilecek durumda."

Pandemiyle mücadelenin henüz bitmediğini vurgulayan Karaloğlu, vatandaşların aynı hassasiyetle pandemiyle mücadeleye devam etmeleri gerektiğine aksi halde bu oranların ölüm oranlarıyla beraber artış göstereceğine dikkat çekti.