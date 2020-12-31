23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan, balık tutmak için dün akşam saatlerinde Çevlik sahilinden botla denize açıldı.

Gündoğan'dan haber alınamaması üzerine durum jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekipler, Gündoğan'ın bulunması için sahilde ve denizde arama çalışması başlattı.