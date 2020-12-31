Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu. Ekipler, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.
23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan, balık tutmak için dün akşam saatlerinde Çevlik sahilinden botla denize açıldı.
Gündoğan'dan haber alınamaması üzerine durum jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekipler, Gündoğan'ın bulunması için sahilde ve denizde arama çalışması başlattı.
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