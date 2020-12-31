Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı deniz denetim ekipleri, İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit vermiyor.

7 gün 24 saat çalışan ekipler, 2020 yılında 6 gemiye 5 milyon 819 bin 824 lira para cezası kesti.

“Deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin kabusu oldu”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, denetlemeyi yapan kontrol gemisinin, İzmit Körfezi’nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini yakından takip ettiğini ifade ederek, kontrollere ilişkin şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilerin kabusu oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı deniz denetim ekipleri, 2020 yılı içerisinde 361 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen 6 gemiye 5 milyon 819 bin 824 lira idari para cezası kesildi. Denizi kirleten bir gemi, deniz uçağının denetimleri sırasında tespit edildi. Gerçekleştirilen sıkı denetimler sayesinde, gemilerin gerçekleştirdiği illegal deşarjların ve kesilen ceza adetlerinin her geçen yıl azalması sağlandı.”

[Fotoğraf: AA]

Gürültü kirliliğine neden olan iş yerlerine 366 bin 675 lira para cezası kesildi

Genel çevresel kirlilik kontrollerini yıl boyunca sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yıl içerisinde 502 denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında olumsuzluk gözlenen 956 olaya müdahale edilirken, 58 olay ise yetkisi gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletildi.

Çevre ekipleri, kent genelinde gürültü kirliliğine karşı 703 denetim gerçekleştirirken, bu denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan 10 iş yerine 366 bin 675 lira para cezası kesildi.

