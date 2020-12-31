Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İguana otomobilin teker kısmına sıkıştı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya’da park halindeki bir otomobilin ön tekeri ile kaportasının arasına iguana girdi. Bulunduğu yerde sıkışan hayvanı kurtarmak için sürücü ve arkadaşları seferber oldu.
Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı.
Zor durumdaki hayvan yaşadığı panikle ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunarak, çıkmamak için direndi.
İguana aracın sahibi ve arkadaşlarının uzun uğraşları sonucu aracın ön lastiğinden çıkarıldı.
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