Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bazı meydan ve caddelere giriş yasağı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de bu gece saat 21.00'den yarın saat 10.00'a kadar bazı bulvar, meydan ve caddelere yılbaşı kutlaması amaçlı girişe izin verilmeyecek.
İzmir'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında yeni bir karara imza atıldı.
İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı.
Toplantıda alınan kararla bazı bazı bulvar, meydan ve caddelere giriş kısıtlandı.
Gündoğdu, Meydanı, Konak Cumhuriyet Meydanı, Konak Saat Kulesi, Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Birinci Kordon, Buca Forbes Caddesi, Bayraklı Sevgi Yolu, Bornova Küçük Park, Bornova Meydanı, Karşıyaka Çarşı, Bostanlı Caddesi, Karşıya Sahil'in yanı sıra Kaymakamların belirlediği alanlar kısıtlamaya dahil edildi.
Etiketler: Koronavirüs Trafik
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