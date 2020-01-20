Soğuk hava tüm yurdu etkisi altına aldı.

Türkiye, yeni haftaya yağışlarla başlayacak. Hafta ortasında ise yurt genelinde sis bekleniyor.

Doğu ve iç kesimlerde kar, Karadeniz bölgesinde ise yağmur bekleniyor.

Ankara kar yeni haftada da devam edecek

Kar yağışı Ankara'da günler sonra yeniden başladı. Yeni haftanın ilk gününde de kar yağışı devam edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Ankara'da pazartesi günü çok bulutlu ve kar yağışlı olmasını tahmin etmekteyiz. Günün en yüksek sıcaklığı 2 derece olacak. Salı ve çarşamba günü başkentte yağış beklemiyoruz, perşembe günü yine hafif kar yağışı görülebilir" dedi.

İstanbul'da perşembe gününe dikkat

Tekin, İstanbul'da yağışlı havanın etkili olacağını belirterek şunları söyledi:

"İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu ve hafif aralıklarla yağmur var, rüzgar kuvvetli esecek. Hava sıcaklığı 7 derece olacak. Salı günü yağmur, perşembe günü ise karla karışık yağmur bekliyoruz."

İzmir'de ise bu hafta yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 15 dereceye kadar yükselecek.

Kaynak: TRT Haber