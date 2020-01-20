Türkiye
Ankara'da otomobil tırın altına girdi: 1 yaralı20 Ocak 2020 Pazartesi 05:35 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 04:15
Başkent’te bir otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kazada, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Görkem Göçer yönetimindeki 06 BH 6584 plakalı otomobil, Uyanış Mahallesi Itri Caddesi üzerinde park halinde bulunan 06 AY 5265 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil alev aldı, sürücü araç içinde sıkıştı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Araçtaki yangını söndüren itfaiye ekipleri, sürücüyü otomobilden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Göçer'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası tır otomobil keçiören ankara