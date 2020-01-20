Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı20 Ocak 2020 Pazartesi 04:21 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 03:10
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken olay yerine giden itfaiyeciler, üşüyen yaralı yaşlı kadının üstünü battaniyeyle örttü.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde gece saatlerinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 NTK 32 plakalı otomobil ile 63 YE 632 plakalı otomobil, trafik sinyalizasyon işaretlerinin bulunduğu bölgede çarpıştı.
Kazada sürücüler, araçlardaki Arife ve Meral Güler ile İrem Kılıç yaralandı.
İtfaiyeciler yaralı kadın üşümesin diye battaniye örttü
Kazanın yaşandığı bölgeye giden itfaiye ekipleri, soğuk nedeniyle üşüyen yaralılardan Meral Güler'in üzerine battaniye örterek ısıtmaya çalıştı.
Olay yerine giden sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA, AA