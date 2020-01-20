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Çorum’da bir genç parkta tüfekle öldürüldü20 Ocak 2020 Pazartesi 03:14 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 03:00
Çorum'da bir parkta, husumetli olduğu kişi tarafından tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi.
Ulukavak Mahallesi'ndeki bir parkta kameriyede arkadaşlarıyla oturan Ferdi Kara'nın yanına giden C.D., tüfekle Kara'ya ateş etti.
Göğüs, sırt ve bacaklarından vurulan Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kaçan zanlı yakalandı
Ekipler, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tüfeği park yakınlarındaki bir araziye atılmış halde buldu. Olayın ardından kaçan C.D. kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan C.D, emniyete götürüldü.
İki genç arasında husumet bulunduğu ve olaydan önce sözlü tartışma yaşadıkları öğrenildi.
Kaynak: AA