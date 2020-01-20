Türkiye

Çorum’da bir genç parkta tüfekle öldürüldü

20 Ocak 2020 Pazartesi 03:14 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 03:00

Çorum'da bir parkta, husumetli olduğu kişi tarafından tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi.