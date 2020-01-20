Kırşehir'de apartmanda yangın: 3 kişi hastaneye kaldırıldı20 Ocak 2020 Pazartesi 02:20 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 02:10
Kırşehir'de apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Merkez Medrese Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın giriş katındaki daireden duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi.
Kırşehir Belediyesi itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından dairedeki yangını söndürdü.
Bazı apartman sakinleri, itfaiyenin yangın merdiveniyle tahliye edildi.
Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikeleri yok
Üst katlarda oturan ve yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın sırasında giriş kattaki dairede kimsenin olmadığı, dumandan etkilenen kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA