Gelibolu'da saman yüklü kamyonda yangın20 Ocak 2020 Pazartesi 01:45 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 01:51
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, saman yüklü bir kamyon hareket halindeyken alev aldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Edirne'nin Keşan ilçesinden Gelibolu yönüne giden Ejder Uçar yönetimindeki 24 EU 268 plakalı saman yüklü kamyon, Güneyli rampasına geldiği sırada alev aldı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kamyonun saman balyası yüklü olması nedeniyle kısa sürede yayıldı. Uçar, kamyonu yol kenarında bırakıp araçtan indi.
Yangın kısa sürede söndürüldü, kamyon büyük hasar gördü
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Gelibolu itfaiyesi, sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekipleri, kamyona müdahale ederken, trafik ve jandarma ekipleri de güvenlik tedbiri aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Kamyon kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA