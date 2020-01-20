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Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı20 Ocak 2020 Pazartesi 00:26 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 00:36
Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen Edremit'te yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında Bostancı Mahallesinde, Afganistan uyruklu 25 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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