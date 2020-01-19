Türkiye
Tendürek Geçidi'nde şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti19 Ocak 2020 Pazar 21:24 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 21:27
Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlandı. 46 yaşındaki tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'den İran istikametine seyir halindeki Hüseyin Alacan'ın kullandığı 31 RB 014 plakalı sac yüklü tır, Tendürek Geçidi'nin Gökçebulak köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldüğü tespit edilen Alacan'ın cesedi, ekiplerin çalışmasıyla tırdan çıkartıldı.
Sürücünün cansız bedeni, Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: ağrı Van tendürek geçidi trafik Kazası