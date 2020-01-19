Valilikten yapılan açıklamada, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Cemevi'nde "Hırsızlık ve mala zarar verme" ihbarı üzerine, olay yerine sevk edilen ekiplerin gerekli incelemeyi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Pir Sultan Cemevi'ne düzenlenen menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camlarını kırarak içeri girdikten sonra yerlere ve camlara provokasyon amaçlı yazılar yazmıştı.

Bağış kutusundaki 300 lirayı alan şüpheliler kaçmıştı.

Polis, şüphelileri arıyor.

Kaynak: TRT Haber