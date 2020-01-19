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İstanbul Valiliği Pir Sultan Cemevi'ne saldırıyla ilgili soruşturma başlattı19 Ocak 2020 Pazar 21:19 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 21:23
İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
Valilikten yapılan açıklamada, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Cemevi'nde "Hırsızlık ve mala zarar verme" ihbarı üzerine, olay yerine sevk edilen ekiplerin gerekli incelemeyi yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "Pir Sultan Cemevi'ne düzenlenen menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camlarını kırarak içeri girdikten sonra yerlere ve camlara provokasyon amaçlı yazılar yazmıştı.
Bağış kutusundaki 300 lirayı alan şüpheliler kaçmıştı.
Polis, şüphelileri arıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: İstanbul Valiliği sultanbeyli Pir Sultan Cemevi