Türkiye
Attığı olta yüksek gerilim hattına takılan balıkçı hayatını kaybetti19 Ocak 2020 Pazar 19:57 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 22:41
Ordu'da oltası yüksek gerilim hattına takılan amatör balıkçı hayatını kaybetti.
Altınordu ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde 58 yaşındaki Temel Biçer, Civil Irmağı'nda balık tutmak istedi.
Irmak kıyısında suya savurduğu oltası bölgeden geçen yüksek gerilim hattı tellerine takılan Biçer, elektrik akımına kapıldı.
Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: ordu