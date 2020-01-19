Türkiye

Dondurucu soğuğa aldırış etmeden buz gibi suda yüzdüler

19 Ocak 2020 Pazar 19:13 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 20:27

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra Yaylası'nda "Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi. 1100 rakımlı yayladaki göle girenler, hem yüzdü hem de horon oynadı. Soğuk havada üşüyenler, Rize çayı ile içini ısıttı.