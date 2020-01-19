Dondurucu soğuğa aldırış etmeden buz gibi suda yüzdüler19 Ocak 2020 Pazar 19:13 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 20:27
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra Yaylası'nda "Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi. 1100 rakımlı yayladaki göle girenler, hem yüzdü hem de horon oynadı. Soğuk havada üşüyenler, Rize çayı ile içini ısıttı.
Karla kaplı yollardan geçerek zirveye tırmandılar, soğuk havada ısınmak için tulum eşliğinde horon oynadılar. Rize'de her yıl geleneksel olarak yapılan Yüzme Şenliğinin 6'ncısı, Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra Yaylası'nda düzenlendi.
Dondurucu soğuğa rağmen yayladaki gölde 25 kişi yüzdü. Babası ile suya giren 7 yaşındaki Rümeysa Yazıcı herkesi şaşırttı.
Göl içinde horon oynayanlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Buz gibi suda yüzemeyenler ise, çay içerek ısınmaya çalıştı.
Dağcı Hasan Önder'in başlattığı etkinliğe katılanlar, seneye başka bir zirvede buluşmak üzere Deremezra Yaylası'ndan ayrıldı.
Kaynak: TRT Haber