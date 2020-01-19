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Bitlis'te kanaat önderine silahlı saldırı: Abdulkerim Çevik hayatını kaybetti19 Ocak 2020 Pazar 18:10 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 18:16
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Olay, Erentepe Mahallesi'nde, Muhammed Hafit Efendi Mescidi'nde yaşandı. Bir şüpheli, burada görüştüğü kanaat önderi Abdulkerim Çevik'e silahla ateş açtı.
Ağır yaralanan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından zanlı gözaltına alındı. Zanlının üzerinden 3 ruhsatsız silah çıktı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Bitlis Güroymak Abdulkerim Çevik