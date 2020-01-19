Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli O.K. ve M.Ö.'nün il genelinde yapılan kaçak kazılarda çıkarılan tarihi eser niteliğindeki objeleri satın aldığı bilgisine ulaştı.

Yaklaşık 1 ay süren takibin ardından şüphelilerin tarihi eserleri Fuat Paşa Mahallesi'nde kiraladıkları evde sakladığı tespit edildi.

Polis ekipleri, eve düzenlediği operasyonda 4 bin 219 sikke, 580 süs eşyası, 10 oku ucu, 26 insan ve hayvan figürü, 176 yüzük, 24 bilezik, 57 kolye, 17 haç, 36 savaş ve tarım aleti, 60 ayna, 24 mühür, 7 gözyaşı şişesi, 3 taş obje, 110 toprak testi, 1 heykel ve 15 tanımlanmayan obje ele geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerinin yapacağı incelemelerin ardından tarihi eserlerin kesin dönemlerinin belirleneceği aktarıldı.

Kaynak: AA