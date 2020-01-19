Türkiye
İş makinesi doğal gaz borusunu deldi, alevler metrelerce yükseldi19 Ocak 2020 Pazar 13:24 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 13:37
İstanbul Esenyurt'ta, altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal gaz borusunu deldi. Patlamayla birlikte alevler 4'üncü kata kadar yükseldi.
Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta İSKİ'nin çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu yangın çıktı.
Esenyurt'ta altyapı çalışması sırasında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada bina hasar gördü, can kaybı yaşanmadı. Detayları @trthaber muhabiri Bahar Toprak aktardı. pic.twitter.com/M9m58ItZLT— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2020
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iki binanın dış cephesi zarar gördü.
Kaynak: AA