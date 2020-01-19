İzmit'te otomobil ile Alikahya Mahallesi'ndeki bir markete alışverişe giden anne ve baba araçtan indikleri sırada, otomobilin kapıları otomatik kilitlendi.

Kapıların kilitlendiğini ve bebekleri Çağıl'ın araçta mahsur kaldığını fark eden ailenin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, aracın sol arka kısmındaki çocuk koltuğunda bulunan bebeğe zarar verilmemesi için çalışmalarını sağ arka kapı kısmında yaptı.

Ekipler, aileden izin alarak araç camını, bebeğe zarar vermeyecek şekilde bantla kırdı.

Camı kırdıktan sonra kapıları açan itfaiye ekibi, mahsur kalan bebeği kurtararak annesine teslim etti.

Kaynak: AA