Trakya'nın tek şehir hastanesi yaz aylarında hizmet vermeye başlayacak19 Ocak 2020 Pazar 09:30 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 10:01
Trakya'nın tek şehir hastanesi Tekirdağ'da inşa ediliyor. Pek çok özellikli tıp biriminin bulunacağı Tekirdağ Şehir Hastanesi, yaz aylarında hizmet vermeye başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 5 şehir hastanesinden biri olan Tekirdağ Şehir Hastanesinin inşaatı yüzde 51 oranında tamamlandı.
Yoğun bakımla birlikte 550 yatak kapasitesine sahip hastane, çevreyolu üzerinde Gündoğdu Turgut Mahallesinde inşa ediliyor. 157 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane, Trakya'nın "tek şehir hastanesi" olma özelliğini taşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı şehir hastanelerinin açılışlarını yapacağız." demişti.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir ise, hastanenin haziran sonu temmuz başı gibi açılacağını söyledi.
Hastanede, kalp damar cerrahisinden radyasyon onkolojisine kadar çok sayıda özellikli tıp birimi hizmet verecek. Hastane bünyesinde tüp bebek merkezi de kurulacak. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin odaları, Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu lüks standardı taşıyacak.
Kaynak: TRT Haber