Türkiye
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti19 Ocak 2020 Pazar 06:38 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 06:41
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Bekbele Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa ve Esme Güllü çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, camını kırarak girdikleri evde Güllü çiftinin salonda hareketsiz yattığını gördü.
Çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
İncelemenin ardından Mustafa ve Esme Güllü çiftinin cesedi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: hatay İskenderun karbonmonoksit gazı zehirlenme soba