Türkiye
Kaybolan alzheimer hastasını bulmak için arama çalışması başlatıldı19 Ocak 2020 Pazar 04:35 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 04:38
Düzce'de kaybolan alzheimer hastası 85 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Gölyaka ilçesine bağlı İslahiye köyünde oturan Mehmet Albayrak sabah saatlerinde evden ayrıldı.
Albayrak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de arama çalışmasından sonuç alamayınca durumu AFAD'a bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye gelen ve 30 kişiden oluşan AFAD, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve jandarma köpekli arama kurtarma ekipleri köyün çevresindeki ormanlık alan, tarla ve fındık bahçelerinde arama çalışması yaptı.
Albayrak'ın bulunması için başlatılan çalışmaların gece saatlerinde de devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: düzce Gölyaka Alzheimer kaybolan adam