İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın garantörüdür

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın garantörüdür

2020'nin ilk 2 haftasında 13 terörist ikna yoluyla teslim oldu

2020'nin ilk 2 haftasında 13 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Lübnan'da göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki gerginlik: 220 yaralı

Lübnan'da göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki gerginlik: 220 yaralı

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