Türkiye
Kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı19 Ocak 2020 Pazar 02:26 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 02:29
İstanbul Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Üzeyir T. idaresindeki kamyonet, Nurtepe Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki parkın istinat duvarında asılı kalan araçtan Üzeyir T. ve yanındaki oğlu kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.
Araçtaki iki kişi kazadan yara almadan kurtulurken, sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kamyonet daha sonra çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul kağıthane nurtepe mahallesi Eyüp Sultan Caddesi