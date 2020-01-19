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Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı19 Ocak 2020 Pazar 00:30 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 00:46
Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
İlker Macit'in kullandığı minibüs, Halitpaşa Caddesi SGK kavşağında Faruk Yılmaz idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak, durabildi.
Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra eşi Yasemin, çocukları Zeynep Ülkü ve Betül Bengü Yılmaz ile minibüsteki Ali Tarık Demirel yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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