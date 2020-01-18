Türkiye
2020'nin ilk 2 haftasında 13 terörist ikna yoluyla teslim oldu18 Ocak 2020 Cumartesi 21:36 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 21:45
İçişleri Bakanlığı, 5 teröristin daha yürütülen ikna çalışmaları sonucu Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonuç veriyor.
Terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar terör örgütünde çözülmeyi hızlandırdı. Operasyonlara, ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı.
Bugün, PKK/KCK terör örgütüne mensup 5 terörist daha ikna çalışması sonucu Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 2020 yılının ilk 2 haftasında sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 13’e yükseldi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakika İçişleri Bakanlığı Habur Sınır Kapısı