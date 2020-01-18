Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

İdlib'de sivillerin tahliyesi için 3 kontrol noktası açıldı

İdlib'de sivillerin tahliyesi için 3 kontrol noktası açıldı

Ekonomi