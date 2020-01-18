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Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu18 Ocak 2020 Cumartesi 21:51 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 22:13
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp ve kardeşi Bünyamin Baturalp, akşam saatlerinde kent merkezinde bulundu.
Şanlıurfa'nın Topçu Meydanı'nda, Çocuk Şube Kayıp Arama ekipleri tarafından fark edilen Baturalp kardeşler, önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kardeşlerin, karne korkusu yüzünden evden ayrıldıkları, yolda otostop çekerek Şanlıurfa kent merkezine gittikleri iddia edildi.
Müjdeli haber, çocukların Siverek’te yaşayan ailesine haber verilmesi üzerine yakınları Şanlıurfa merkeze gitti.
Kaynak: DHA
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