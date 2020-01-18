İstanbul'un yeni kültür sanat rotası...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy merakla beklenen Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı. Ersoy, açıklamayı Galata Kulesi önünde yaptı.

"Galataport’tan başlayıp Galata Kulesinden Tarık Zafer Tunaya’dan Beyoğlu’na bağlanmış, Beyoğlu Kültür Yolu'nu takip ederek Atlas Pasajı'ndan Atatürk Kültür Merkezi’ne bağlamış olacağız. Böylelikle Kültür Yolu'nu aktif bir şekilde bu yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Projeyle kapsamında Galata Meydanı büyütülecek. Bunun için kamulaştırma yapılacak.

Galata Meydanı, İstanbul'un ilk meydanı olarak biliniyor. Tarihi, Cenevizlilere kadar uzanıyor. Ancak yıllar içerisinde aykırı yapılaşma nedeniyle meydan olma özelliğini kısmen de olsa yitirdi. Kültür Yolu Planı'yla Galata Meydanı'na eski özelliği yeniden kazandırılacak.

Kültür ve sanatla da ön plana çıkacak

Galata Kulesi ve çevresi sadece turizmle değil kültür ve sanatla da ön plana çıkacak.

Ersoy, "Özellikle güzel sanatlar, opera, bale ve tiyatro bölümleri, yıl boyunca burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek" dedi.

Beyoğlu evlendirme dairesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülecek. Kültür Yolu böylece tünele bağlanacak.

Yazın restorasyonu bitmesi planlanan Atlas Sineması da Kültür Yolu'nun önemli bir durağı olacak. Kültür Yolu'nun son durağı ise Atatürk Kültür Merkezi olacak.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Edebali Koçdemir