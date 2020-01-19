Türkiye
Takla atan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü19 Ocak 2020 Pazar 02:06 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 02:09
Bolu'da takla atan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Kuruçay Mahallesi'nde takla attıktan sonra Kuruçay alt geçidinin istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobilde bulunan Sabri Sadıç ve Eray Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Araç içerisinde sıkışan iki kişinin cesedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak cenaze aracına konuldu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Bolu otomobil istinat duvarı trafik Kazası