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Afganistan uyruklu şüpheli 10 kilo 500 gram eroinle yakalandı19 Ocak 2020 Pazar 03:45 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 03:46
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Afganistan uyruklu şüpheli 10 kilo 500 gram eroinle yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Aydınlıkevler Mahallesi'nde Afganistan uyruklu M.R.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratını alan ekipler, harekete geçti.
Uyuşturucu satıcısının adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan M.R.A'nın evinde yapılan aramada 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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