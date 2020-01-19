Türkiye

Tokat Yazmacılar Hanında yangın

19 Ocak 2020 Pazar 07:15 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 07:26

Tokat'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı. İçeride yanıcı ve patlayıcı maddeler olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu yangına müdahale sürüyor.