Türkiye
Tokat Yazmacılar Hanında yangın19 Ocak 2020 Pazar 07:15 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 07:26
Tokat'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı. İçeride yanıcı ve patlayıcı maddeler olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu yangına müdahale sürüyor.
Yazmacılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve tüm çarşıyı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine Tokat Belediyesi ile çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
İş yeri sahipleri ise geç geldiklerini iddia ederek itfaiyeye tepki gösterdi.
Polis, yazmacı dükkanlarındaki kimyasal maddelerin patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika