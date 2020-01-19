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İstanbul'da metrobüs kazası19 Ocak 2020 Pazar 10:16 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 10:46
İstanbul'da, Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs sürücüsü yaralandı.
[Fotoğraf: DHA ]
Avcılar yönüne seyreden metrobüs Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda önündeki metrobüse çarptı.
Metrobüsün şoförü yaralandı. Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Araçlar hat güvenlik alanına çekildi. Seferlerin aksamadan yapılması sağlandı.
Kaynak: TRT Haber
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