Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçişini önlemek için gece görüş kamerası ve radarlarla donatılmış teknolojik botlarla denizlerde aralıksız devriye görevi yapıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri ölümden kurtarmak için önemli bir mücadele veriyor.

Geçen yıl 4 bin 417 düzensiz göçmen kurtarıldı

TCSG-901 Bot Komutanı Sahil Güvenlik Güverte Kıdemli Başçavuş Volkan Soykan, geçen yıl Bodrum'da 255 olaya müdahale edildiğini, 4 bin 417 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 40 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 12 düzensiz göçmenin ise cansız bedeninin denizden alındığını söyledi.

Düzensiz göçün önüne geçmek için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Soykan, başta mülki makamlar olmak üzere, diğer genel kolluk kuvvetleri ve ilgili tüm kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde mücadeleyi sürdürdüklerini anlattı.

Ege Denizi 7 gün 24 saat kontrol altında

Soykan, operasyonların tüm hızıyla devam ettiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımız koordinesinde genel kolluk kuvvetleri arasında oluşturulan kuvvet, zaman ve mekan koordinasyonuyla düzensiz göçmenleri ve göçmen kaçakçılarını, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyonlar neticesinde denize çıkmadan yakalıyoruz. Ege Denizi'nde her gün ortalama 22 Sahil Güvenlik Botu ve 6 mobil radar ile yaklaşık 350-550 saat görev yapılıyor. Ayrıca her gün 1 uçak ve 1 helikopterle keşif ve karakol uçuşu icra ediliyor. Böylece, Ege Denizi 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor."

Bu kapsamda Bodrum'da devriye görevlerine devam edildiğini vurgulayan Soykan, "Turgutreis Deniz Güvenliği Gözetleme İstasyonu tarafından, bölge termal kamera ve radarla 7 gün 24 saat izleniyor. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlerle geçişlere ve bu geçişlerde meydana gelebilecek kazalara ve can kayıplarına engel olmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Bizi, çocuklarını denize atmakla tehdit ediyorlar"

Soykan, denizde devriye sırasında farklı olaylarla karşılaştıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Taşıma kapasitesinin çok üzerinde göçmen taşıyan botlar veya denize atıldığında yüzeyde kalmakta bile zorlanan kalitesiz can yelekleri görüyoruz. Yaz aylarında denizden yüzerek kaçmaya çalışan göçmenlerle karşılaşıyoruz ayrıca zaman zaman göçmen botlarını emniyetli bir şekilde durdurmaya çalışırken bazı göçmenlerin çocuklarını denize atmakla bizi tehdit ettiklerine, içerisinde bulundukları bottan ayrılmayarak pasif direnişte bulunmaya çalıştıklarına veya durdurduğumuz botlardan denize atlayarak yüzmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Tabi tüm bu olaylara, göçmenlerin can güvenliğine de en yüksek seviyede tutacak şekilde hızla ve soğukkanlılıkla müdahale ediyoruz."

Kaynak: AA