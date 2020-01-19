Türkiye
Trafikte tek teker üstünde giden motosikletlinin o anları kamerada19 Ocak 2020 Pazar 13:27 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 13:50
Beylikdüzü D-100 karayolunda tek teker üzerinde ayakta giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da Beylikdüzü D-100 karayolu mevkiinde motosiklette ayağa kalkarak tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, tehlike oluşturdu.
Yoğun araç trafiğinin olduğu anda uzun süre bu şekilde ilerleyen motosikletli, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Motosikletli yolda bu şekilde ilerlerken, trafiğin yavaşlamasıyla önündeki otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.
Başka bir motosikletli, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Kaynak: DHA
Etiketler: İstanbul beylikdüzü