Türkiye
Beyoğlu'nda bir apartta çıkan yangın söndürüldü19 Ocak 2020 Pazar 19:34 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 19:37
İstanbul Beyoğlu'nda bir apartta çıkan yangın hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
[Fotoğraf: AA]
Hüseyin Ağa Mahallesi Balo Sokağı'ndaki 3 katlı apartın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, apartta kalanları tahliye ettikten sonra müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında 2 kişi ise dumandan etkilendi.
Kaynak: AA