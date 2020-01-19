Türkiye
Şanlıurfa'da boş arazide bulunan patlayıcı imha edildi19 Ocak 2020 Pazar 23:24 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 23:29
Şanlıurfa'da, boş bir arsada, içerisinde 4 kilo 800 gram patlayıcı yer alan sırt çantası imha edildi.
Devriye görevindeki polis, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu yakınlarındaki boş arazide bir sırt çantası tespit etti.
Çantada demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 kilo 800 gram plastik patlayıcı olduğu belirlendi.
Kara yolu trafiğe kapatılarak bölge güvenlik çemberine alındı.
Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.
Zaman ayarlı olduğu tespit edilen patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber